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Gündem Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Gündem

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 16:59:00 -
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'la ilgili çıkan haberler nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEPOYA BASKIN

İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi.

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