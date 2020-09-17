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Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi "Oda Orkestrası" konseri verecek
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Oda Orkestrası" konseri verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:19:06 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Oda Orkestrası" konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Oda Orkestrası" konserini beğeniye sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül'de Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek konserde, dünyaca ünlü birçok temsil ile çeşitli müzikal ve oyunlarda performans sergileyen klarnet sanatçısı Keremcan Köse ile flüt sanatçıları Fırat Azimov ve Çağla Canen, solist olarak sahne alacak.

Marina Kvlividze'nin konzertmeister olduğu konserde, dünyaca ünlü sanatçıların eserleri seslendirilecek.

MDOB orkestrası ve sanatçılarının da yer alacağı ve yaklaşık 1 saat sürecek konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen koşullarına dikkat edilecek.


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