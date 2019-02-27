Mersin Büyükşehir Belediyespor final finalde 76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.



Salon: 11 Nisan

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx

Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu x 3, Katsiaryna Snytsina xxx 21, Cansu Köksal x, Williams xxx 24, Hülya Koçlar x 2, Amber Harris x 2, Gizem Başaran x 4, Merve Aydın x 6, Marica Gajic xx 14

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Mersin BŞB: Asena Yalçın xx 14, Burcu Çiğil x 3, Melis Talay xx 9, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gintaer Petronyte xxxx 23, Marche Anderson xx 14, Sasa Cado xx 7, Janeen Walker xx 9

Başantrenör: Serhat Dardağan

1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine)

Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine)

3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)

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