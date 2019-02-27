Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor.
IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.27 Şubat 2019 Çarşamba 16:49
IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor.27.02.2019 16:44:48TSINNNN
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