Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor. IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.

IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den aday olamaması üzerine YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor.27.02.2019 16:44:48TSINNNN

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