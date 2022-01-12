Mersin Belediyesi'nde skandal: Kadrolar HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir!

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir." dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tuzla'da Dilara Yıldız ile Mersin'de Raziye Oskay'ın, eski nişanlıları tarafından öldürüldüğünü anımsattı. Kadına yönelik şiddet eylemlerinde bulunanların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Kılavuz, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin önlenmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların artırılmasının, kadınların huzur ve güven içinde yaşayacağı bir toplumun inşa edilmesinin, herkesin ortak talebi olduğunu belirtti.

"Belediyenin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin skandallarla gündeme gelmeyi sürdürdüğünü söyleyen Kılavuz, şunları kaydetti:

HDP/PKK iş birliği ile seçimlere giren CHP yönetimi, Mersin'de ve diğer CHP'li belediyelerde vefa borcunu ödemeyi sürdürmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir. Buradan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e sormak istiyorum. 'İşbaşına geldiğiniz günden itibaren kaç PKK'lıyı işe aldınız? Kaç terör örgütü iltisaklı kişinin belediye kadrolarında istihdamını sağladınız?' CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerden önce hiçbir işçiyi, hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacaklarına dair vermiş olduğu namus ve şeref sözü de unutulmuştur. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline tarihin en büyük işçi kıyımını yaşatmıştır.