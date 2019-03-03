Merseyside derbisinde yara alan Liverpool! İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool, deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında büyük yara aldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasına zirvede giren Liverpool, Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Ligin 29. haftası, Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı. Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 74. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı Manchester City'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.

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