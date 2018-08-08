Mermer tezgah nasıl parlatılır?

Işıltılı bir görünüm için mermer tezgahı uygun ürünlerle ( sabun, doğal taş temizleyicileri) temizledikten sonra, sabun kalıntısı kalmayıncaya kadar ılık su ile durulayın.

Durulama işleminden sonra, güderi veya tüy bırakmayan mikro fiber bir bez yardımıyla tezgahı silerek kurutun. Islak mermer yüzeyleri kendiliğinden kurumaya bırakmak, yüzeyde su lekelerinin oluşmasına ve parlak görünümünü yitirmesine neden olur.

Rutin temizlik işlemleri ile istediğiniz parlaklığı yakalayamıyorsanız, mermer yüzeyler için özel olarak üretilmiş parlatıcıları deneyin.

Birçok mermer yüzeyin üzerinde koruyucu bir cila tabakası bulunur. Mermerin gözenekli ve hassas yapısının korunması, parlak görünüm kazandırılması ve kullanım ömrünü uzatmak için uygulanan cilanın belirli sürelerde yenilenmesi gerekebilir.

Mermer polisajı adı verilen bu işlem ile yüzeydeki aşınmış cila tabakası polisaj makinesi ile kaldırılır ve yüzey yeniden cilalanarak yeni ve parlak bir görünüm elde edilir.





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