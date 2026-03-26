CHP beceriksizliği saç baş yoldurmaya devam ediyor! “500 metre yol aylardır bitmedi!”

Yeni caddeler, yeni güzergâhlar açarak trafiği rahatlatmak bir yana, mevcut ana arterlerdeki bakım çalışmalarını aylarca bitiremeyen Yavaş yönetimindeki yavaş ABB, zaten yoğun olan Ankara trafiğini daha da içinden çıkılmaz hale sokuyor.

“TOPLASANIZ 500 METRE YOL AYLARDIR BİTMEDİ!”

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Ceren Tuncer, Keçiören’in en önemli ana arteri üzerinde 6 aydır devam eden onarım çalışmasının bitmemesini 6 ay arayla çektiği iki videoyla gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından videoları paylaşan Tuncer, “İlk videoyu 15 Eylül 2025 tarihinde çekmişim ki çalışma çok daha önce başladı. İkinci video dün yani 25 Mart 2026. Şu yol toplasanız 500 metredir herhalde. Tam bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsünden Keçiören’e bağlanan yol. Bilenler bilir aşırı kalabalık olur. Bitmedi aylardır bitmedi. Yapboz gibi yapıp bozuyorlar. AVM önüne duba yerleştirme şovunuz bittiyse şurayı bitirin artık Ankara Büyükşehir Belediyesi” ifadeleriyle Ankaralılara tercüman oldu.