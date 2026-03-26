İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla!

İran haber ajansı Tasnim'e göre Tahran yönetimi, ABD'nin Pakistan aracılığıyla gönderdiği 15 maddelik barış teklifine resmi olarak yanıt verdi. Tahran'ın Washington'dan beklentisinin "saldırıların ve suikastların bir an önce durdurulması, savaşın yeniden başlamayacağına dair garanti verilmesi, savaşın neden olduğu tüm zararların tam olarak tazmin edilmesi, bölgedeki vekil grupların dahil olduğu tüm çatışmaların sona ermesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün kabul edilmesi" olduğu aktarıldı.

İran'ın ABD ile yapılan müzakerelere güvenmediği de vurgulandı.

ADALETSİZ VE TEK TARAFLI

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, ABD'nin teklifinin "tek taraflı ve adaletsiz" olduğunu, yalnızca "ABD ve İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi.

Yetkili "İran'ın Pakistan'a da ilettiği ilk tepkisi, teklifin başarılı olması için gereken asgari şartları karşılamadığı yönündeydi" dedi.

Müzakereler için henüz bir düzenleme olmadığını aktaran yetkili, bu aşamada görüşmeler için yapılan planların "gerçekçi olmadığını" ifade etti.

Yetkili öte yandan Türkiye ve Pakistan'ın İran ve ABD arasında ortak bir zemin oluşturmaya çalıştığını belirtti. "Diplomasi durmadı" diye sözlerini sürdüren yetkili "Washington'da gerçekçilik hakim olursa ileriye yönelik bir yol hâlâ bulunabilir" diye ekledi.

ABD BAŞKANI: ANLAŞMAK İÇİN YALVARIYORLAR

Pakistanlı yetkililer dün yaptıkları açıklamada ABD'nin taleplerinin İran'a resmen iletildiğini belirtmiş ve önümüzdeki 48 saatin müzakere hamlesi için kritik olduğunu ifade etmişti.

İran’ın üst düzey askeri yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile müzakere yürütüldüğüne ilişkin açıklamalarını sert ifadelerle reddetmişti.

ABD Başkanı Trump ise bugün Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "Anlaşma yapmak için bize 'yalvarıyorlar', ki öyle de yapmalılar çünkü askeri açıdan yok edildiler, buradan dönme ihtimalleri sıfır ama kamuoyuna sadece 'teklife baktıklarını' söylüyorlar. YANLIŞ!!! Çok geç olmadan önce ciddileşseler iyi olur çünkü bir kere geç kalındı mı GERİ DÖNÜŞÜ YOK ve hiç hoş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.