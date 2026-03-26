İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun

İzmir’de CHP belediyeciliğinin liyakatten uzak, tamamen yandaş kayırma üzerine kurulu düzeni bir kez daha tescillendi. Eylül 2023’te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada gelen bir mesajla 13 yıllık işinden edilen Pınar Özkan, aylarca sürdürdüğü hak arama mücadelesinde muhatap bulamamıştı. Tesadüfen sokakta karşılaştığı eski Başkan Serdar Sandal’ın mağdur kadına verdiği ‘Bir şey yapmışsındır ki çıkarmışımdır’ şeklindeki pişkin ve alaycı cevabı, CHP’li yöneticilerin halka tepeden bakan kibirli duruşunu gözler önüne serdi.

YANDAŞLARA “BANKAMATİK”, İŞÇİYE “İNFAZ”

Mağdur Pınar Özkan’ın açıklamaları, belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlük çarkını da deşifre etti. Özkan, işe gelmeyen ancak kartları başkaları tarafından basılan ‘yandaş bankamatikçilerin’ kameralarla tespit edilmesine rağmen korunduğunu, kendisi gibi alın teri dökenlerin ise "keyfi" kararlarla işsiz bırakıldığını söyledi. Her fırsatta ‘hak, hukuk, adalet’ maskesi takan CHP’nin, mahkemeye tek bir belge ve şahit sunamadığı halde işçileri sokağa atması, bu zihniyetin zulümden beslendiğini kanıtladı.

“GÖZYAŞLARIMIN AKTIĞI HER AN AH EDİYORUM”

Güvenlik görevlileri eşliğinde belediyeden dışarı atılan ve geleceği karartılan Özkan, yaşadığı travmayı şu sözlerle özetledi: "Ona sadece orada ah etmedim, gözyaşlarımın aktığı her an ediyorum. Bizi işsiz bırakmakla kalmıyorlar, gelecekte iş bulmamızı da engelliyorlar. Ama davaya gelince hiçbir şey sunamıyorlar." CHP’li yönetimin bu hukuk tanımaz tavrı karşısında sessiz kalmayan mağdur anne, "Hakkım sana haram olsun, Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek eski CHP’li başkanı adeta yerin dibine soktu.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Pınar Özkan, sokakta şans eseri karşılaştığı eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi. Özkan'ın, kendisini tanımadığını söyleyen Sandal'a, "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın, ben işten çıkardığın Pınar Özkan. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni 04 kodu ile işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah belanı versin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşten çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını ve sokaktaki karşılaşmayı anlatan Özkan, "Serdar Sandal Bey'le çıkarıldığımda görüşmek istedik. Eşimle birlikte suçumuzun ne olduğunu öğrenmek istediğimizde apar topar güvenlikler eşliğinde dışarı atıldık. Yüz kızartıcı suç işlemişçesine bu şekilde bir tavırla işten atılmak beni bu feryada sürükledi. Ben Bornova'dan Bayraklı'ya doğru yürürken Özkanlar'da tesadüf karşıma çıktı. O anda hiçbir şey düşünmedim. Hemen kameramı açtım. Aslında sakince neden beni işten attınız diye sormak istedim. Ama kendisinden aldığım alaycı tavırla ‘Bir şey yapmışsındır, çıkarmışımdır' tarzında davrandığı için ciğerden gelen bir tepki verdim. Ona ilk defa orada ah etmedim, gözyaşlarımın aktığı her an ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelesinin sürdüğünü ve haksızlığa uğradığını öne süren Özkan, "Bu sadece benim sorunum değil. Aynı şeyleri yaşayan birçok kişi bana ulaştı. Aynı taktik uygulanıyor. Önce çıkarıyorlar, sonra arkasından asılsız iddialar ortaya atıyorlar. Ama davaya gelince hiçbir şey sunamıyorlar. Ne bir şahit ne bir belge. Apar topar bizi işsiz bırakıyorlar ve gelecekte işe girmemizi de engelliyorlar. Belediyede bankamatikler var. Çalışan personeli işten çıkarıyorlar ama işe gelmeyen kişilerin kartını başkası basıyor, bu kameralarla tespit edilmesine rağmen işlem yapılmıyor. Onlar yandaş olduğu için kalıyor, bizim gibi kimsesizler ise keyfi şekilde işten çıkarılıyor" diye konuştu.