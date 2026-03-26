Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel'e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

FETÖ seviciliğinden PKK’lıların elini öpmeye, Cumhurbaşkanı’na hakaretten Kur’an-ı Kerim’e “orta çağ zihniyeti” demeye kadar türlü skandalla gündeme gelen CHP’nin emaneten genel başkanı Özgür Özel, milli duruşunu hazmedemediği Akit’e galiz küfürler savurdu.

Özel’in küfürlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan; Özgür Özel'e tepki göstererek "gazeteye yönelik yapılan hakaret içerikli ve seviyesiz eleştiriler, basın özgürlüğü ve ifade ahlakı açısından kabul edilemez niteliktedir." dedi.

 

"Özel’i, kamuoyunda daha yapıcı ve birleştirici bir üslup benimsemeye ve Akit Gazetesi’nden özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Burhan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye basınının önemli temsilcilerinden biri olan Akit Gazetesi’nin, milli ve manevi değerlere bağlı duruşu; ara rejimlere, darbelere ve küresel emperyalizme karşı sergilediği kararlı mücadele kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede söz konusu gazeteye yönelik yapılan hakaret içerikli ve seviyesiz eleştiriler, basın özgürlüğü ve ifade ahlakı açısından kabul edilemez niteliktedir.

Türkiye Basın Federasyonu olarak, Akit Gazetesi’ne yönelik bu yakışıksız ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Eleştiri sınırlarını aşarak hakaret boyutuna ulaşan bu tür söylemler, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.

 

Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan söz konusu açıklamaları esefle karşılıyor; ayrıştırıcı dili kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Sayın Özel’i, kamuoyunda daha yapıcı ve birleştirici bir üslup benimsemeye ve Akit Gazetesi’nden özür dilemeye davet ediyoruz.

Basın kuruluşlarının farklı görüşlere sahip olması demokratik bir zenginliktir. Ancak bu farklılıklar, hakaret ve itibarsızlaştırma diliyle değil; karşılıklı saygı ve sağduyu ile ele alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

