Amcası para kulelerinin mimarıydı! Yeğen Keleş'ten 170 milyon liralık savunma...
Amcası para kulelerinin mimarıydı! Yeğen Keleş'ten 170 milyon liralık savunma...

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ duruşmasının 11. oturumunda ‘para kuleleri’nin de mimarı olan örgüt yöneticisi Fatih Keleş’in yeğeni ve örgüt üyesi Zafer Keleş’in oğlu Murat Keleş savunma yaptı. İtirafçı iş insanı Ahmet Sari’nin iddianamede yer alan "Fatih Keleş bizden toplamda 169 milyon 500 bin TL para almıştır. Bu paralar Zafer Keleş veya Murat isimli şahıs tarafından alınmıştır" ifadesine karşı savunma yapan Keleş "Bırakın bu paraları alıp birilerine teslim etmeyi, hayatımda hiçbir bu kadar parayı bir arada bile görmedim" dedi.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 11. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada mahkeme başkanı açıklamalarda bulundu. Mahkeme başkanı, Nisan sonuna kadar ilk duruşmanın tamamlanmasının planlandığını ancak sürenin uzayabileceğini ve 2 Nisan’da ise tutukluluk incelemesi yapılacağını belirtti. Ardından sanık Murat Keleş savunma yaptı.

Murat Keleş hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt yöneticisi Fatih Keleş’in yeğeni ve örgüt üyesi Zafer Keleş’in oğlu olduğu belirtilmişti. Murat Keleş’in, Florya’ da bulunan Başkanlık Konutunda rüşvet paralarını teslim aldığı, örgüt yöneticisi Adem Soytekin’in şirketlerine aktarılacak paraların naklini sağladığı, örgütün mahrem alanında yer aldığı iddianamede açıklanmıştı. Sanık Keleş’in örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve verilen rüşvetlerin suç örgütü yöneticisi Fatih Keleş’e aktardığı ve "sistem" olarak adlandırılan fona iletilmesini sağlayan şahıslardan olduğu da iddianamede kaydedilmişti.

BEN AMCAMI TAKİP ETMEM

Keleş savunmasında "Aynı aileden 4 erkek tutukluyuz. Yasadışı hiçbir eyleme karışmadım. Amcamın, babamın yasadışı bir eyleme karıştığına şahit olmadım. 2020 yılından beri İSPER A.Ş.’de çalışmaktayım. Mülakat ile işe girdim. Ben amcamı her daim takip eden biri değilim. Belediyenin resmi dairelerinde zaman zaman denk geldik. Kişisel olarak bir yakınlığım yoktur. Ben motosikleti ile işe gidip gelen sade bir çalışanım. İddianamede benimle ilgili ‘kendini Fatih Keleş’in danışmanı olarak tanıtan’ ifadesi kullanılmış. Bu doğru değildir. Ben asla danışmanım diye bir ifade kullanmadım. Hakkımda etkin pişmanlık ifadesi dışında somut bir delil bulunmamaktadır" dedi.

HAYATIMDA GÖRMEDİM

Öte yandan Murat Keleş, itirafçı iş insanı Ahmet Sari’nin iddianamede yer verilen ifadelerine karşı da savunma yaptı. İddianamede Ahmet Sari, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’e çok kez para götürmek zorunda kaldığını söylemişti. İtirafçı Sari "Bu teslimatları Fatih Keleş’in abisi olan Zafer Keleş veya Fatih Keleş’in yeğeni olarak bildiğim Murat isimli şahıs teslim almaktaydı. Fatih Keleş bu süreç içeresinde bizden toplamda 169 milyon 500 bin TL para almıştır. Bu paralar Zafer Keleş veya Murat isimli şahıs tarafından alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İddialara karşı savunma yapan sanık Murat Keleş "Kendisinden değil para, bir çikolata, bir kalem almışlığım var mıdır sormak isterim. Bırakın Ahmet Sari’den bu paraları alıp birilerine teslim etmeyi, hayatımda hiçbir bu kadar parayı bir arada bile görmedim. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Rüşvet alınan yer olarak ‘Başkanlık Konutu’ diye bir yerden bahsediliyor. Burası vatandaşlar tarafından kolayca girilebilen, kamuya açık bir alan. Bahsedilen yerler gizli saklı yerler değil. Ortada somut delil olarak ne var? Görüntü kaydı, para transferi, fiziki takip tutanağı yok. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin soyut beyanları var. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız!
Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız!

Gündem

Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız!

Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!
Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!

Gündem

Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!

DEM Parti: Yarın Öcalan’a gidiyoruz! Bu görüşme çok önemli
DEM Parti: Yarın Öcalan’a gidiyoruz! Bu görüşme çok önemli

Gündem

DEM Parti: Yarın Öcalan’a gidiyoruz! Bu görüşme çok önemli

Firar ettiği çukurdan salya akıtıyordu: FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un sesi kesildi
Firar ettiği çukurdan salya akıtıyordu: FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un sesi kesildi

Gündem

Firar ettiği çukurdan salya akıtıyordu: FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un sesi kesildi

İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun
İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun

Gündem

İffetine iftira atıp işten çıkardılar! CHP’li eski başkana sokak ortasında ibretlik ders: Ekmeğimle oynadın, hakkım zehir zıkkım olsun

Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu!
Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu!

Gündem

Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu!

DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin!
DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin!

Gündem

DEM’li Başkan Ekrem’in izinde! Sonun benzemesin!

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'
Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

Gündem

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

 

