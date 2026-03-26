Pensilvanya yazıyor CHP okuyor! İhanet trafiği suçüstü deşifre oldu!

Milletin birliğine kasteden FETÖ’nün dijital tetikçisi Cevheri Güven, 22 Mart 2026 tarihli son video yayınında ana muhalefete istikamet çizdiğini açıkça itiraf etti.

Almanya’da yabancı istihbarat servislerinin kontrolünde yaşayan bu terör maşası, Özgür Özel’e hangi konularda "akıl verdiğini" pervasızca anlatırken, CHP yönetiminin de bu sufleleri harfiyen yerine getirdiği görüldü. Pensilvanya’nın kurguladığı senaryoların, Ankara’da CHP eliyle sahneye konulması hıyanet trafiğini bir kez daha tescilledi.

22 Mart suflesi 24 Mart’ta CHP kürsüsünde

Kirli pazarlık sadece iddiadan ibaret kalmadı; somut örneklerle suçüstü yapıldı. Cevheri Güven’in 22 Mart’taki yayınında kullandığı özel terimler ve kurguladığı yalan haberlerin, 1-2 gün sonra Özgür Özel tarafından kamuoyuna servis edilmesi "tek merkezden yönetim" gerçeğini gözler önüne serdi.

İBB ve Özgür Özel üzerinden yürütülen siyasi operasyonlarda FETÖ’nün lojistik destek sağladığı, CHP’nin ise bu hıyanet şebekesinin oyuncağı haline geldiği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Milli iradeye karşı kurulan bu "Almanya-Pensilvanya-CHP" hattı, Anadolu insanının ferasetiyle bir kez daha duvara tosladı.