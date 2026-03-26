S 400’lere demediklerini bırakmamışlardı! CHP’li Emir hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi!

S 400'lere demediklerini bırakmamışlardı! CHP'li Emir hava savunma sisteminin güçlendirilmesini istedi!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'nin hava savunma sisteminin bir an önce güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

CHP’nin rüzgarın yönüne göre değişen siyasetine yeni bir örnek CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. CHP’li Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yıllardır Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Rusya’dan alınan S 400’lere her türlü tepkiyi gösterenler kendileri değilmiş gibi Türkiye'nin hava savunma sisteminin bir an önce güçlendirilmesini istedi. Murat Emir, “Biz CHP olarak, Meclis'teki milletvekilleri olarak ve inanıyorum ki 86 milyon olarak buna her türlü katkıyı vermeye hazırız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kolay bulmadık, kurmadık. Her bir karış toprağımızı, hava varlığımızı ve mavi vatanımızı sonuna kadar savunmak üzere de seferber olmayı biliriz” dedi.

“ADALETİN VE DEMOKRASİNİN OLMADIĞI BİR SÜREÇ”

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik davaya değinerek, Türkiye açısından iç karartıcı, adaletin ve demokrasinin olmadığı bir sürecin yaşandığını öne sürdü. Davayı takip ettiklerini dile getiren Emir, "Bilsinler ki biz ülkemize adalet gelene kadar mücadele edeceğiz. Silivri'de yargılananlar bizim arkadaşlarımızdır ama gerçekte yargılananlar bu kumpası kuranlardır, onun oradaki maşalarıdır." diye konuştu.

“SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ TÜRKİYE’YE NET MESAJ”

Emir, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, birilerinin bu saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne "net bir mesaj verdiğini" iddia ederek, "O mesaj şudur, 'biz istediğimizde geliriz, İstanbul'a 26 kilometre yaklaşırız ve senin gemini, konteynerini, bütün varlıklarını istersek yok edebiliriz, sen bu durumdasın' mesajı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti küçük düşürülmeye çalışılmıştır. İşte siyasi iktidarın Türkiye'yi, Türk savunma sistemini getirdiği yer burasıdır. Bu sorumsuzluktur, vurdumduymazlıktır, iş bilmezliktir." ifadesini kullandı.

