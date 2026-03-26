Amerika rüyası kabusa döndü! Market fiyatları isyan ettirdi!

Sosyal medyada viral olan görüntülerde Amerikalı vatandaşların market rafları önündeki çaresizliği ve öfkesi "Bu kadarı da pes" dedirtti.

Bir dilim peynir altın değerinde

Kapitalizmin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon canavarı market raflarını adeta yuttu. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videoda, bir vatandaşın sadece 10 dilim peynir için istenen 7 dolarlık etiketi görünce verdiği tepki gündem oldu. "Amerika'dan çekip gitmem lazım" diyerek isyan eden gencin feryadı, ülkede alım gücünün ne kadar düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Biftek fiyatları haftalık zamlanıyor

Gıda krizinin derinleştiği ülkede hayvancılık ürünlerindeki fahiş artış da durdurulamıyor. Videoda isyan eden bir diğer tüketici ise sadece bir hafta içerisinde 3 parça bifteğin fiyatının 70 dolardan 75 dolara yükseldiğini belirterek durumun saçmalığına dikkat çekti. Gelişmiş ekonomi masallarıyla uyutulmaya çalışılan halk, artık temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken bile kara kara düşünüyor. Amerika'daki bu ekonomik çöküş ve raflardaki yangın, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.