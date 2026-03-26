  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerika rüyası kabusa döndü! Market fiyatları isyan ettirdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Süper güç olarak pazarlanan ABD'de fahiş fiyatlar halkı canından bezdirmiş durumda.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde Amerikalı vatandaşların market rafları önündeki çaresizliği ve öfkesi "Bu kadarı da pes" dedirtti.

 

Bir dilim peynir altın değerinde

Kapitalizmin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon canavarı market raflarını adeta yuttu. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videoda, bir vatandaşın sadece 10 dilim peynir için istenen 7 dolarlık etiketi görünce verdiği tepki gündem oldu. "Amerika'dan çekip gitmem lazım" diyerek isyan eden gencin feryadı, ülkede alım gücünün ne kadar düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Biftek fiyatları haftalık zamlanıyor

Gıda krizinin derinleştiği ülkede hayvancılık ürünlerindeki fahiş artış da durdurulamıyor. Videoda isyan eden bir diğer tüketici ise sadece bir hafta içerisinde 3 parça bifteğin fiyatının 70 dolardan 75 dolara yükseldiğini belirterek durumun saçmalığına dikkat çekti. Gelişmiş ekonomi masallarıyla uyutulmaya çalışılan halk, artık temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken bile kara kara düşünüyor. Amerika'daki bu ekonomik çöküş ve raflardaki yangın, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23