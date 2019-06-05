Mermer gibi bir cilt için: Patates maskesi tarifi | Patates maskesi nasıl uygulanır?

Cildinizin pürüzsüz, sağlıklı ve canlı gözükmesi için çeşitli tarifler denemişsinizdir. Bir de bu tavsiyeyi dikkate alın. Kimyasal ürünler kullanmak yerine, bu doğal patates maskesini uygulayarak cildinizi mermer gibi canlı görünüme kavuşturabilirsiniz. Peki, patates maskesi nasıl yapılır?

Patates maskesi nasıl yapılır?

Patatesin kabuklarını soyun ve rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerini suyunu iyice sıkarak bir kaba aktarın.

Bu suyla kuru olan yüzünüzü yıkayın, posasını da göz altlarınıza ve burun üzerine koyarak bir süre bekletebilirsiniz.

Ardından yüzünüzü bol suyla durulayın.

Patates maskesi nasıl uygulanmalı?

Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Patates maskesinin bilinen bir zararı bulunmuyor ancak özellikle hassas bir cilde ve alerjik bir bünyeye sahipseniz bu maskeyi düzenli olarak kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışın deriz.