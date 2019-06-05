0553 313 94 23

Mermer gibi bir cilt için: Patates maskesi tarifi | Patates maskesi nasıl uygulanır?

Cildinizin pürüzsüz, sağlıklı ve canlı gözükmesi için çeşitli tarifler denemişsinizdir. Bir de bu tavsiyeyi dikkate alın. Kimyasal ürünler kullanmak yerine, bu doğal patates maskesini uygulayarak cildinizi mermer gibi canlı görünüme kavuşturabilirsiniz. Peki, patates maskesi nasıl yapılır?

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
Mermer gibi bir cilt için: Patates maskesi tarifi | Patates maskesi nasıl uygulanır?

Cildinizin pürüzsüz, sağlıklı ve canlı gözükmesi için çeşitli tarifler denemişsinizdir. Bir de bu tavsiyeyi dikkate alın. Kimyasal ürünler kullanmak yerine, bu doğal patates maskesini uygulayarak cildinizi mermer gibi canlı görünüme kavuşturabilirsiniz. Peki, patates maskesi nasıl yapılır?

Patates maskesi nasıl yapılır?

Patatesin kabuklarını soyun ve rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerini suyunu iyice sıkarak bir kaba aktarın.

Bu suyla kuru olan yüzünüzü yıkayın, posasını da göz altlarınıza ve burun üzerine koyarak bir süre bekletebilirsiniz.

Ardından yüzünüzü bol suyla durulayın.

Patates maskesi nasıl uygulanmalı?

Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Patates maskesinin bilinen bir zararı bulunmuyor ancak özellikle hassas bir cilde ve alerjik bir bünyeye sahipseniz bu maskeyi düzenli olarak kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışın deriz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:39
  1. patates maskesi
  2. patates maskesi nasıl yapılır
  3. patates maskesi nasıl uygulanır
  4. cilt bakımı
  5. doğal cilt maskesi
  6. doğal cilt bakımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır"
    1. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi..
    2. Başkent sokakları kelebeklere kaldı
    3. Türkiye - Fransa maçının hakemi..
    4. Mercimek tarlasında bayram mesaisi
    5. AK Parti'de bayramlaşma
    6. Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl..
    7. Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç..
    8. Avusturya'da Türklerden yeni parti
    9. AK Partili Veysel Eroğlu: "Alenen..
    10. Geleceğin meslekleri üniversite..
    11. Bayramının ikinci gününde vatandaşlar..
    12. Görenler şaşırıyor! 1920'den beri...
    13. ASKON’da bayramlaşma
    14. Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker..
    15. Malatya'daki cinayet
    16. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi..
    17. Takımında mutsuz olan dünya yıldızı..
    18. Rusya’daki Altaylar mumyanın yeniden..
    19. Mermer gibi bir cilt için: Patates..
    20. Devlet televizyonuna polis baskını!
    21. Bilecik’te devrilen kamyonetteki aynı..
    22. Ekrem İmamoğlu Trabzon’da..
    23. Denizin dibine plastik atıklarla..
    24. İranlı turistler otellerde yer..
    25. "23 Haziran'da bizim bayramımız var"
    26. "Cumhuriyeti demokrasi ile..
    27. İmamoğlu Trabzon'da bayramlaşma..
    28. Otomotiv ihracatı yüzde 0,2düştü
    29. Vali Yaman, bin 100 rakımda nöbet..
    30. BBP'ye bayram ziyaretleri
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor