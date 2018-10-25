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Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar şu sıralar 5,63 TL'den işlem görüyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:12
Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 24'te sabit kaldı. Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından dolar düşüşe geçti. Yeni güne 5,70 seviyesinden başlayan ve karar öncesi bu seviyede olan dolar düşüşe geçerek şu sıralar 5,63 TL'den işlem görüyor. Euro ise 6,46 TL'den alıcı buluyor.

5,67 destek 5,80-5,85 direnç konumunda

Dolar/TL'de teknik açıdan 5,67'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini tahmin eden analistler, 5,80-5,85 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Eylül'de yüzde 24'e yükseltildi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül ayında 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:12
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