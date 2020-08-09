Merkez’in hamlesi piyasayı rahatlattı

Altın ve para piyasalarında görülen dalgalanmalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) harekete geçirdi. Kurum, döviz ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişleri durdurmak için radikal kararlar aldı.

Önemli hamleler yapıldı

İlk etapta “Tüm enstrümanlarımızı kullanıp finansal istikrarı temin edeceğiz” mesajı vererek yüreklere su serpen TCMB, piyasalarda volatilitenin devam etmesi üzerine yeni bir adım attı. Kurum, “Bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalar bilgilendirilecektir” açıklaması yaparak TL’nin erimesini durdurdu.

Ortam sakin

Doların satış fiyatı 7.39 TL’den 7.29 TL’ye, Euro’nun 8.67 TL’den 8.53 TL’ye düştü. Gram altın da 477 lirada dengelendi. TCMB’nin yerinde müdahalelerde bulunduğunu kaydeden ekonomistler, her platformda “Yatırımcılara güven aşılandı. Çok şükür dalgalar dindi, volatilitenin yerini stabilite aldı” görüşünü paylaşıyorlar.

Kur yatışacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası’nın piyasaya sunduğu likiditeyi azaltarak TL’yi güçlendirdiğini ve üretici firmaları da ellerinde bulunan dövizleri bozdurmaya yönelttiğini dile getirdi. Kurumun aldığı kararların dolar kurunu yatıştıracağını belirten Alkin, “Ama altın için aynı durum geçerli değil. Çünkü dünyada ons altının yükselişi sürüyor. Doğal olarak gram altında da ibre yukarı yönlü” dedi.

Hükümete övgü

Türkiye’nin Corona virüsüne (Covid-19) karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü anlatan Alkin, şöyle konuştu: “Pandemi dünyaya yayılmaya başlandığında ne olup biteceği bilinmiyordu. Türkiye dahil pek çok ekonominin başına ne geleceği tahmin edilemiyordu. Şükür ki Türkiye, pandeminin yayılımın önlemeye, ekonomiyi kuvvetlendirmeye dönük tedbirleri vaktinde aldı. Hükümet, zorlu süreci proaktif şekilde ve başarıyla yönetti. Merkez Bankası ise Covid-19’un ekonomiyi sarsmaması için parasal genişlemeye gitti. Gelinen aşamada ülkemiz V şeklinde toparlanmaya aday. Tabii bu toparlanma şekli, enflasyon riskini arttırır. İşte onun için Merkez Bankası, temkinli bir şekilde ilerliyor ve piyasaya verdiği likiditeyi azaltıyor.”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova ise TCMB’nin likidite düşürme kararının uzun vadede olumlu netice vereceğini söyledi. Ayrıca yabancıların TL’ye erişim engelinin kaldırılmasının ekonomiye ivme katacağının altını çizen Arzova, “Haliyle para piyasaları üzerindeki baskılar hafifleyecek. Ülkemize duyulan güven artacak ve yatırımlara yenileri eklenecek” öngörülerinde bulundu.