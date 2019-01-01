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Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlükte

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı.

01 Ocak 2019 Salı 12:03
Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlükte

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap KanunuResmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesine ilişkin kanuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:03
  1. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
  2. 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
  3. Resmi Gazete
  4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

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