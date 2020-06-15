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Ekonomi

Merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon 5 bin TL açık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:12:55 -
Merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 17 milyar 301 milyon 5 bin TL açık verdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe gelirleri 68 milyar 145 milyon 198 bin TL olurken, toplam harcamalar 85 milyar 446 milyon 203 bin TL tutarında gerçekleşti. Genel harcamalar dahilinde faiz harcamaları 9 milyar 663 milyon 938 bin TL, faiz dışı harcamalar 75 milyar 782 milyon 265 bin TL olarak gerçekleşti.


Söz konusu dönemde faiz dışı denge 7 milyar 637 milyon 67 bin TL, bütçe dengesi de 17 milyar 301 milyon 5 bin TL açık verdi.

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