0553 313 94 23

’Merkezefendi sporun merkezi olacak’

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:27
’Merkezefendi sporun merkezi olacak’

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvası başladı.


Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası Turnuvasının ilk karşılaşması yapıldı. Turnuvaya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun katıldı. Kadınlar Grubu’nda yer alan Denizli Anadolu Pars Spor ile Tuğçe Demirtaş ve Takımı arasında oynandı. Mücadelenin başlama vuruşunu Başkan Doğan yaptı.


Sporculara başarılar dileyen Başkan Doğan, “Turnuvamız, ilk karşılaşma ile başladı. Turnuvamıza katılım sağlayan 17 takımımıza da başarılar diliyorum. Spor alanındaki faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Merkezefendi sporun merkezi olacak” dedi.


Turnuvanın ödül töreni 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı
    1. Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı
    2. Hayvan pazarında kurban hareketliliği
    3. GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma..
    4. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    5. "Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde..
    6. Fehmi Koru 'ben yokum' dese de yeni..
    7. Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda..
    8. Laleli’de ’mikro ihracat’ uygulamasına..
    9. ‘Etleri çiğ ve az pişmiş olarak..
    10. Kırşehir’de ihracat yükselişte
    11. İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
    12. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi!
    13. Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi"..
    14. Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15..
    15. Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni..
    16. Pamukkale’de kurban kesim yerleri..
    17. “Bireyselleşme şiddet duygusunu..
    18. Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece..
    19. Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok
    20. "Laleli, Türkiye’nin ticaretine 5..
    21. TUSAŞ Milli projelere katkı sağlaması..
    22. Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım
    23. Dünya gastroenteroloji uzmanları..
    24. Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde 3..
    25. Kapkaç şüphelisini park halindeki..
    26. Yenilikçi Kocasinan’dan Kayseri için..
    27. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    28. BAE'nin İran'la yakınlaşmasının..
    29. Her gün iki adet muz yiyince bakın..
    30. Hindistan'da Halk Meclisinin Keşmir..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'