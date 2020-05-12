‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin Ramazan ayı için başlatmış olduğu ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destekler devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım yapılan iyilik hareketine Denizli Eğitim ve Kültür Vakfı da (DEKEV) destek verdi.

DEKEV iyilik hareketine et ve kıyma yardımında bulundu. DEKEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Atıcı, “Vakıf olarak iyilik hareketine destek vermekten çok mutluyuz. Farkındalık oluşturmak açısından önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Merkezefendi Belediyesi’ni de böyle bir çalışmaya öncülük ettiği için kutluyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’na, ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyilik hareketimiz amacına, hedefine ulaşıyor. İyilik hareketimize katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize minnettarız” diye konuştu.