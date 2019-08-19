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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sezon açılışını yaptı

Bu sezon Türkiye Basketbol 1.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:29
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sezon açılışını yaptı

Bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Koç’u Şahin Ateşdağlı, öncelikli hedeflerinin doğru basket oynamak olduğunu ifade ederek, “Her şeyden önemlisi biz anlık başarı peşinde değiliz, alt yapıyı da oluşturmak ve alt yapı ile yukarı gitmek istiyoruz” dedi.


Denizli Basket sezon açılışını bugün gerçekleştirdiği ilk antrenman ile yaptı. Yeni transferlerinde katıldığı antrenman sonrası ise takım oyuncuları, teknik heyete ve kulüp yöneticileri basın mensupları ile bir araya geldi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın da katıldığı toplantıda takımın hedefleri anlatıldı.


Toplantı da konuşan Başkan Doğan, takım olarak hedeflerinin büyük olduğunu kaydetti. Hedefler doğrultusunda başarı için ellerini taşın altına koyan yeni bir yönetim oluşturduklarını kaydeden Başkan Doğan, “Oyuncu anlamında da değişiklikler oldu. 6 eski oyuncumuz devam ediyor ve 6 yeni oyuncu transfer ettik. Bir diğer heyecan verici nokta ise 2 yabancı oyuncu transfer ettik. Bu anlamda Denizli Basket’e yeni bir dinamizm geldi. Bu sene bizim için bu sene bir diğer önemli konuda alt yapı. Alt yapıya önem verip geliştirmek istiyoruz. Biz Denizli ve Merkezefendi’den oyuncu yetiştirip farklı takımlara gidip bizleri oralarda temsil etmesini istiyoruz” dedi.



“Geleceğe dönük oyuncular transfer ettik”


İlk hedeflerinin doğru basketbol oynamak olduğunu söyleyen antrenör Şahin Ateşdağlı ise adımları hızlı hızlı çıkmanın çok kolay olmadığını dile getirdi. Yukarı çıkarken içinin doldurulması gerektiğini vurgulayan Ateşdağlı açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Güzel bir takım olduk ama tabi ki ligde bizden maddi anlamda daha üstte olan daha kurumsal takımlar var. Ama biz sahaya çıktığımız sürece her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Sahada basketbol 5’e beş oynanıyor. Sonuçta sahaya çıkıp yüreğini ortaya koyan ve seyirci desteğini alana bir adım öne geçiyor. Bizde bu konuda tüm şehrin çok ciddi sevgisini alıyoruz. Bu da bizim için en büyük avantaj. Bunu kullanarak bitirebildiğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Sonuca daha sonra bakacağız. Her şeyden önemlisi biz anlık başarı peşinde değiliz, alt yapıyı da oluşturmak ve alt yapı ile yukarı gitmek istiyoruz. Takımımızın yaş ortalamasına baktığımız zaman geleceğe dönük oyuncular transfer ettik uzun soluklu olsun diye. Bununla birlikte tecrübeli oyuncuları bir araya getirip güzel bir takım oluşturduk.”


Toplantı oyuncu ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:29
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