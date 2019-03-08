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“Merkezefendi Avrupa’daki belediyeler ile yarışıyor”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2014-2019 döneminde, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi temsil ettiklerini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi bu dönemde Avrupa’ya adım da attı. Merkezefendi Belediyesi Avrupa’daki belediyelerle yarışıyor” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 21:01
“Merkezefendi Avrupa’daki belediyeler ile yarışıyor”

Başkan Subaşıoğlu, ilçe genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bayramyeri’nde esnafla ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu, 5 yıllık dönemde yapılan hizmetleri anlattı. Merkezefendi’nin 2014-2019 yılları arasında marka ilçe olduğunu belirten Subaşıoğlu, “2014 yılında göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Merkezefendi’nin bugününü dününden daha güzel yapmak için bir gayretin içerisinde olduk. İlçemizde her yıl sosyal ve yapısal olmak üzere birbirinden önemli projeler gerçekleştirdik. 2018 yılı vizyon projelerin açılış yılı olacak dedik ve öyle de oldu. Merkezefendi Beledyesi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı ve Merkez Kütüphanemiz Türkiye genelinde kabul görerek Oscar ödülünün sahibi oldular. Önümüzdeki dönemde de vizyon projeler kazandırmaya, ödülleri Merkezefendi’ye getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİK

Türkiye’yi Avrupa’da temsil ettiklerini söyleyen Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Beledyesi bu dönemde Avrupa’ya adım da attı. 47 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen, 6 ayda bir yapılan Avrupa Konsey Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Antalya Büyükşehir Beledyesi ve Merkezefendi Beledyesi olarak Türkiye’yi temsil ettik. Merkezefendi Beledyesi, tüm Türkiye’deki ilçelerle yarışırken, tüm Avrupa’daki belediyelerle de yarışan bir belediye anlayışı çerçevesinde yeni formatlarla, yeni düşüncelerle, yeni yaklaşımlarla, yeni vizyonlarla da proje üreten bir belediyedir. Bu dönem 2014- 2019 dönemi yapılan tüm bu projelere rağmen bizim için kuruluş ve çıraklık dönem oldu. Allah’ın izniyle 2019-2024 dönem Merkezefendi belediyemiz için ustalık dönem olacak. Bu dönem yapılan projeler, çok farklı projeler olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:01
  1. Antalya
  2. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu

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