Merkez’den taviz yok

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, önemli mesajlar verdi. Ağbal, fiyat istikrarının tesis edilmesiyle birlikte ekonominin büyüyeceğini ve refah ile kalkınmanın artacağını kaydetti. Ağbal, kalıcı fiyat istikrarının yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasına; ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesine imkân tanıyacağını dile getirdi. Ağbal, TCMB olarak enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını kararlılıkla uygulayacaklarını aktardı. Bu politikayla önemli kazanımlar elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Ağbal, “TCMB’nin kararlarında temel odak noktası fiyat istikrarının sağlanması olacaktır” diye konuştu.

Toparlanma yaşandı

Ağbal, küresel ekonomiye dair verilerin, üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğine işaret etti. Bunda küresel salgının etkilerini azaltmasının büyük payı olduğuna dikkat çekti. Yakın dönemde aşıya dair olumlu gelişmelere şahit olduklarını ifade eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşının geliştirilmesi ve global ölçekte uygulanmaya başlanmasıyla birlikte pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edileceğine ve ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağına dair beklentiler bulunmaktadır ancak henüz erken bir aşamadayız. Bu anlamda başlayan uygulamalar ve gelişmeler sevindiricidir ama burada ihtiyatlı bir şekilde bu konunun takibinde de yarar var.”

Salgın etkili oldu

Ağbal, 2020 yılı global büyümesinin tamamen salgın etkisi altında biçimlendiğini vurguladı. Ağbal, bu yıl küresel ekonominin yüzde 4.4 daralmasının; 2021 yılında ise 5.2 büyümesinin beklendiğini belirtti. Ağbal, 2021 yılı büyümesinin seviyesinin büyük ölçüde 2020 yılı büyümesinin baz etkisi etrafında şekilleneceğini altını çizdi. Ağbal, ayrıca “Ekonomimiz, son çeyrekte de üçüncü çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla dördüncü de ekonominin üretim, tüketim ve yatırım tarafında toparlanma ve güçlü ivme devam etmektedir” şeklinde konuştu.

İktisadi güçleniyor

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret ettiğini savunan Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik alanı da oluşturmaktadır. Diğer yandan; salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını arttırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ile beklentilerdeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda enflasyon görünümüne dair belirsizliklerin bertaraf edilmesi, beklentilerin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.”

‘Ben yüzde 5’e inanıyorum’

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, sunumunun ardından milletvekillerinin Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak kanunda tarif edilen fiyat istikrarını sağlamak yönünde bir ajandalarının bulunduğunu söyledi. Hükümet’in Merkez Bankası ile birlikte yüzde 5 enflasyon hedefini belirlediğini ifade eden Ağbal, “Ben yüzde 5’e inanıyorum. Bir şeye inanarak başlayacaksınız. İnanmadığınız işe girmeyin. Bir şeye inanmıyorsam söylemem. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2’de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz. Önümüzde bir süreç var. Ara hedefler var. Banka, Hükümet’e tavsiyelerde bulunacak. Fiyat istikrarı ve maliye politikası alanlarında neler yapması gerektiğini söyleyecek. Kanun, ‘Banka, Hükümetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır’ diyor” diye konuştu.