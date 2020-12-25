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Ekonomi Merkez’den önemli hamle
Ekonomi

Merkez’den önemli hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını 200 baz puan arttırarak yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Kurumun bu kararının ardından TL, dolar karşısında değer kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:08:00 -
Merkez’den önemli hamle

TCMB’den ilgili yapılan açıklamada ise küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi. Ancak son dönemde artış gösteren salgın vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep, cari işlemler açığını arttırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarında görülen yükseliş enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, beklentilerin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.”

Sıkı duruş devam edecek

Sıkı parasal duruşun devam edeceğinin altı çizilen açıklamada ayrıca “Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesinin finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir” denildi.

Dolar düştü borsa yükseldi

Merkez Bankası’nın politika faizini arttırması sonrası dolar kuru değer kaybederken, Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi rekor seviyeye ulaştı. Karar öncesinde 7.6128 seviyesinde bulunan dolar kuru, 7.5738’e kadar geriledi. Aynı dakikalarda Euro kuru yüzde 0.9 düşüşle 9.2430, Sterlin de yüzde 0.3 değer kaybıyla 10.2960 seviyesine indi. BİST 100 de banka hisseleri öncülüğünde güçlü şekilde artarak bin 428.49 puanı buldu. Analistler, TCMB’nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi arttırdığını dile getirdiler.

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