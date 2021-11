Merkez üssü Türkiye olacak! İslam ülkelerinden 'Helal Zirvesi'

Her yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmiş olan İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo, bu yıl 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. İslam Ticareti Geliştirme Merkezi, (ICDT) İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Discover Events iş birliği ile düzenlenen 8. İİT Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi, COVID-19 salgını ile helal ürün ve hizmetlerin daha da ön plana çıktığı bu günlerde dünyanın dört bir yanından gelecek 500'den fazla satın almacı ve helal profesyonelini ağırlayacak. Son dönemde yerli, milli ve helal üretimde hızla yükselen Türk şirketleri de dünya pazarındaki payını artırma imkânı bulacak.

Fuar ve konferanslar süresince birçok etkinlik yapılacak. Bu kapsamda İslam ülkelerinden katılacak WHS Uluslararası Aşçılar Yarışması organize edilecek. Bu etkinlikte şefler Taksim'den başlayarak, etkinlik alanına bir konvoy halinde ulaşacak. "Engelsiz Lezzetler Yarışması"na katılan aşçıların; işçilik, hijyen, israf, sunum değerlendirmeleri jüri tarafından yapılarak, kazananlara ödül verilecek.

Bir diğer etkinlik olan ve Modanisa işbirliğiyle hazırlanan muhafazakâr konseptteki "Moda ve Sanat Sokağı", ziyaretçilerine görsel şölen sunacak.

Ayrıca WHS Start-Up Yarışması kapsamında 40'a yakın Start-Up projelerini tanıtacak; BTM, Bilişim Vadisi gibi yerlerden önemli isimler program içerisinde söyleşiler gerçekleştirecek.

Her sektöre yer var

Elli bine yakın ziyaretçi ve on bine yakın yabancı delegeyi bir araya getirmeye hazırlanan etkinlik, B2B anlaşmaları ile şirketlerin helal sektöründen daha fazla pay almalarına zemin oluşturacak. Yiyecek, içecek, gıda işleme, paketleme, kozmetik, kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösterenleri 20 bin metrekareye yakın sergi alanı içerisinde ağırlayacak fuar ve zirve, helal ekonomisinin küresel pazarı şekillendirme hedefinde de önemli bir adım olacak.

Müslümanlar atakta

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya genelinde Müslüman nüfusun hızla arttığını, bununla doğru orantılı olarak tüketim ihtiyaçlarının da büyüme gösterdiğini kaydetti. Ete, "7 trilyon Doları aşan bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakâr moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla daha az pay alıyor" dedi.

Farkındalık artıyor

Helal Expo'yu her yıl katlanarak büyüyen helal pazarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin bu alandaki ticari potansiyelini artırmak için düzenlediklerini belirten Yunus Ete, "Dünya helal ekonomisinin yakın zamanda 8 trilyon Doları bulması bekleniyor. İslami finansın 3,5 trilyon Dolar hacmi geçmesi, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon Doları, helal turizm sektörünün 400 milyar Doları, kozmetik sektörünün 200 milyar Doları geçmesi, muhafazakâr giyimin ise 243 milyar Doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Helal ekonomisi yakın zamanda küresel pazarı şekillendirecek. Ülkemiz, 'helal' hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl bu konuda farkındalık artarken, ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye, ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da son derece sevindirici" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Kasım'da İstanbul'da

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, bu yılki fuarda da dünya genelinden gelecek satın almacıların profesyonel bir B2B platformunda buluşacağını ifade ederek; Cezayir Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Brunei, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Mısır, Gambiya, Almanya, Gana, Endonezya, Irak, İtalya, Kosova, Kuveyt, Libya, Malezya, Hollanda, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Fransa, Sri Lanka, Gineau Bisseau, Fildişi Sahilleri, Burkina Fasso, Portekiz, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Somali, Güney Kore, İspanya, Sudan, İsviçre, Togo, Kongo, Mali, Nijerya, Fas, Maldivler, Hindistan Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD ve Yemen gibi birbirinden farklı ülkelerden 500'ün üzerinde firmanın fuarda satın alma heyetleri ve yatırımcılarla bir araya geleceğini aktardı.

Helal akreditasyonda Türkiye de söz sahibi

Orta Doğu ve diğer bazı ülkelerin ithalat rejimlerinde helal logo ya da belgeler, her geçen gün daha fazla aranıyor. Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Türkiye'de helal üretim beyanı ve belgelendirme pazarının da hızla geliştiğini söyleyerek, "Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulması fevkalade önemli bir hizmet. Yetkin ve güçlü bir kurum tarafından yürütülecek olması ve bu çalışmanın OIC/SMIIC standartları çerçevesinde yapılması, birçok ülkeye emsal olacaktır. Bu kurumun faaliyete başlaması ile helal pazarı daha profesyonelce yönetilecek ve Müslümanların menfaatine uygun hale gelecek" öngörüsünde bulundu. Yunus Ete, Türkiye'de üniversitelerde helal araştırma merkezlerinin kurulması, helal ile ilgili laboratuvar deneylerinin yapılması, helal ürün, hizmet, finans ve tesis gibi birçok alanda seminer, kongre, zirve, toplantı ve konferansların sıklıkla düzenlenmesinin de bu alanda ciddi bir bilinçlendirme oluşturduğunu aktardı. Ete, "Tüm dünyada önemli bir potansiyel oluşturan helal ekonomisi, her ülke için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Dünya Helal Zirvesi İstanbul, ülkemizde Müslümanlara ve helal ile ilgilenen tüm taraflara daimi bir platform oluşturmuştur. Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleştirilmiş zirve, 2017 yılından itibaren de İslam İİT Helal Fuarı ile birlikte, kendi alanında dünyanın en önemli zirve ve fuarı haline gelmiştir. Bu yıl aynı formatı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

Turizmde büyük fırsat var

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, helal gıda tüketimi talebinin turizm sektörünü de yakından ilgilendirdiğini, dini duyarlılıkların helal turizmine ilgiyi tırmandırdığını söyledi. Türkiye'nin bu noktada dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Ete, şöyle devam etti: "Dünyada helal tatil hizmet veren tesis sayısı 350 civarında. Bu tesislerin 150'si Türkiye'de. Tahminlere göre, sadece helal turizmin parasal büyüklüğü, önümüzdeki süreçte 400 milyar Doları aşacak. Türkiye dışında Endonezya ve Malezya'da bazı girişimciler helal otel kategorisinde ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin de bu potansiyel değerlendirerek harekete geçmesi halinde, 2023 yılında 20 milyar Dolarlık sadece helal turizm gelirine ulaşması öngörülüyor.

Covid-19, sektörü büyütecek

Helal gıda pazarının artmasında İslam dünyasındaki hızlı nüfus artışının büyük etkisi var. Aynı şekilde özellikle salgın döneminde hijyen ve sağlıklı olma özellikleri sebebiyle başka inançlardaki insanlar tarafından da helal gıda tercih daha fazla ediliyor. Helal sektörünün temsilcileri, "Müslüman olmayanlar da sıklıkla sağlık, hijyen ve kalite bağlamında helali tercih edebiliyor. Salgında dünya paydaşları zaman zaman güçlükler yaşıyor ve helal sertifikalı ürünlere ulaşmakta zorlanıyor. Bu sebeple İslam ülkeleri bu sorunlara odaklanmalı. Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğünün, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 trilyon Dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında iş birliğini artırmalıyız" diyor.

Türkiye'nin payı 100 milyar dolar

Ülkemizde son yıllarda Hükümetin de öncülük etmesiyle helal sektörü konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye bugün, dünya helal sektöründen yaklaşık yüzde 2,5'lik pay alıyor. Bu rakam, 100 milyar Dolara denk geliyor. Bunun 55-60 milyar Dolarlık kısmını İslami finans ürünleri oluşturuyor. Geriye kalanı da mal ve hizmet olarak gerçekleşiyor. Yunus Ete, daha aktif politikalar ve çabalarla Türkiye'nin dünya helal pazarından aldığı payı 400 milyar Dolara çıkarmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Rakamlarla alt sektör büyüklükleri

*İslami finans 3,5 trilyon Dolar (İngiltere, İsviçre, Malezya, Dubai ve Suudi Arabistan)

*Helal gıda 2 trilyon Dolar (Brezilya, Avustralya, Malezya, İngiltere ve Türkiye)

*Helal turizm 400 milyar Dolar (Endonezya, Malezya, Türkiye ve bazı ada ülkeleri)

*Diğer (tekstil, ilaç, kozmetik vs.) 1 trilyon Dolar (Asya ve Avrupa ülkeleri ağırlıkta)