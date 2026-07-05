Merkez Sağ Ve Anadolu’nun Dönüşümünde Sacayakları

Demokratlar Platformu

Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer

​“Merkez” olarak konumlanan bürokratik, askeri ve elitist irade, “çevre”de kalan Anadolu insanını hiçbir zaman makbul vatandaş görmedi; onu kültürel, dini ve iktisadi olarak çeperde tutmayı seçti. Ancak sosyolojinin kendi doğal yatağını bulma kuralı engellenemezdi. Anadolu, merkezin o katı, rasyonel ve ruhsuz batılılaşma sancılarına karşı kendi panzehirini, kendi melez modernliğini üreterek cevap verdi. Bu tarihi cevabın arka planında ise Anadolu sosyolojisinin aşamalı olarak sivil, iktisadi ve siyasi rüştünü ispat ettiği büyük kırılma dönemleri yaşandı. Esasen Türk sağının karakterini şekillendiren üç temel kavram —milliyetçilik, muhafazakârlık ve yenilikçilik— bu dönüşümün de asıl itici gücü oldu.

​Demokrat Parti: Devletle Barışan Taşra

​Bu yürüyüşün ilk büyük sivil başlangıç noktası, şüphesiz Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara gelişiydi. Bu hamle sadece bir hükümet değişimi veya çok partili hayata geçiş senaryosu değildi. O güne kadar tek parti rejiminin zoraki modernleştirici söylemlerine mesafeli duran, devleti sadece vergi toplayan ve jandarma gönderen soğuk bir aygıt olarak gören Anadolu çoğunluğunun merkeze doğru attığı ilk büyük adımdı.

Menderes ve arkadaşları, modernleşmeyi batılılaşma travmalarından, yani toplumu köksüzleştirme girdabından arındırarak ona yerli bir karakter kazandırdı. Bu dönem ne bütünüyle eskiye teslim olan reaksiyoner bir gelenekselcilik ne de bütünüyle köksüz bir batı taklitçiliğiydi. Anadolu insanı traktörü de barajı da yolları da sevdi; ama bunu kendi ezanıyla, kendi inancıyla ve kültürel kodlarıyla harmanlayarak yaptı. Toplumsal uzlaşmaya dayalı bu melez merkez sağ zemin sayesinde taşra, ilk kez devletin soğuk ve buyurgan yüzüyle değil, kendi diliyle konuşan bir iktidarla tanıştı. Demokrat Parti, Anadolu’yu devlet ile barıştırdı, tanıştırdı ve taşrayı ilk kez “vatandaş” kıldı.

​DP’nin açtığı bu sivil damar, 27 Mayıs darbesiyle kesintiye uğratılmak istense de taşranın iradesi Adalet Partisi (AP) ve sonrasında Doğru Yol Partisi (DYP) çizgisiyle tarihsel devamlılığını korudu. Süleyman Demirel’in şahsında sembolleşen “Barajlar Kralı” ve “Çoban Sülü” imajı, taşranın devlete ortak olma mücadelesinin ikinci safhasıydı. AP ve DYP, DP’den devraldığı sivil mirası bürokratik vesayete karşı bir tahkimat alanı olarak kullandı. Anadolu’nun kasaba muhafazakarlığını, sağ kurumsal siyasetin ana omurgası haline getirdi. Bu hat, taşrayı sadece oy veren bir kitle olmaktan çıkarıp, devlet aygıtıyla pazarlık yapabilen örgütlü bir siyasal güce dönüştürdü.

​MHP: Kurucu Devlet Asabiyeti ve Milliyetçi Hafıza

​Anadolu sosyolojisi merkeze doğru yürürken, onu sadece iktisadi veya dini motiflerle açıklamak eksik kalır. Zira Türk sağının en çelikten damarı olan “milliyetçilik”, Alparslan Türkeş’in kurucusu olduğu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çizgisiyle sahneye çıktı.

MHP; çeperde kalan, dışlanan, hor görülen taşra gençliğine reaksiyoner bir öfke veya devlete karşı bir küskünlük yerine, kurucu ve sarsılmaz bir devlet asabiyeti aşıladı. Taşra çocukları, MHP’nin doktrinel süzgecinden geçerek devlet mekanizmasının (ordunun, emniyetin, yargının ve bürokrasinin) asli ve koruyucu unsuru oldukları bilincine eriştiler.

​MHP’nin Anadolu’ya kazandırdığı bu refleks, sağ kütlenin devletle olan ilişkisini bir sadakat zeminine oturttu. Sol entelijansiyanın ve jakoben elitlerin “çevre”yi devletsizlikle ya da sisteme yabancılıkla itham ettiği bir dönemde MHP, taşranın bağrından çıkan evlatları devlet aklıyla, jeopolitik şuurla ve stratejik hafızayla donattı. Böylece Türk sağının milliyetçilik karakteri, ilerleyen dönemlerde taşranın merkeze yürüyüşünde en kritik bürokratik ve kurumsal kadro birikimini sağlayan ana mecralardan biri oldu.

​ANAP: Kabuğunu Kıran Anadolu ve Yenilikçi Atılım

​Turgut Özal’ın ANAP’ı ise sağın o kurucu “yenilikçilik” ve girişimcilik vizyonunu alıp, küresel ölçekte bir iktisadi ve beşerî sıçramaya dönüştürdü. Devletle barışan ancak hala tarım toplumunun sınırları içinde, kapalı ekonomik modelde yaşayan Anadolu insanı, Özal’ın yapısal reformlarıyla birlikte kabuğunu kırdı.

Bürokratik oligarşinin ithal ikameci, korumacı ve İstanbul sermayesinin tekelindeki ekonomik düzenini kökten sarsan Özal, Anadolu insanını dünyaya açılmaya, sınırların ötesini görmeye cesaretlendirdi. Böylece sahneye yepyeni, yerel ve dinamik bir aktör çıktı: “Anadolu Kaplanları.” Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli gibi taşra şehirleri, İstanbul dükalığına meydan okuyan küresel birer üretim üssüne dönüşmenin ilk adımlarını bu dönemde attı.

Muhafazakar değerlere sahip ama dünya ile rekabet edebilecek rasyonelliğe ulaşmış bu yeni nesil, taşranın sadece tarımla değil aynı zamanda sanayiyle, üretimle ve ihracatla da var olabileceğini kanıtladı. ANAP, Anadolu’yu para ile tanıştırdı ve dünyaya açtı.

​Üstelik bu finansal sıçrama, beraberinde muazzam bir eğitim hamlesinin tohumlarını getirdi. Anadolu insanı kazandığı parayı sadece üretime yatırmadı; evlatlarının hem yurt içinde açılan yeni üniversitelerde hem de yurt dışında, Batı’nın en nitelikli eğitim kurumlarında yetişmesini sağladı. Yabancı dil bilen, küresel finansı ve ticareti yerinde öğrenen, ama köklerine sadık kalan yepyeni bir nesil filizlendi. Taşra artık sadece oy veren pasif bir kitle veya ucuz iş gücü deposu olmaktan yavaş yavaş dünyayı okuyan ve kendi entelektüel burjuvazisini yetiştiren bir girişimci güç haline gelmeye başladı.

​MNP, MSP ve Refah Partisi: Muhafazakâr Şuur ve Kimlik Kalesi

​Yürüyüşün en çetin zihinsel laboratuvarı ise Necmettin Erbakan’ın kurucusu olduğu Millî Görüş hareketiydi. Siyasi hayatına Millî Nizam Partisi (MNP) ile başlayan, Millî Selamet Partisi (MSP) ile koalisyon ortağı olarak devlete ilk sızmaları gerçekleştiren ve nihayetinde Refah Partisi ile merkezin jakoben elitlerine doğrudan meydan okuyan bu çizgi; Türk sağının “muhafazakârlık” karakterini adeta çelikten bir zırha dönüştürdü.

Erbakan, Anadolu insanına sadece ekonomik bir refah vaat etmedi; ona adil bir dünya düzeni iddiasıyla sarsılmaz bir kimlik, ahlaki bir üstünlük duygusu ve medeniyet şuuru aşıladı.

​Merkezin kültürel hegemonyasına karşı çevrenin en organize, en adanmış ve tavizsiz direnç odağı olan bu hareket, taşrayı sadece hak arayan bir kitle olmaktan çıkardı. Onu küresel sisteme kafa tutabilecek iddialı birer özne haline getirdi. Mahalle temsilciliklerinden hanım komisyonlarına kadar uzanan o muazzam teşkilatçı hafıza ve Refah Partisi’nin “Adil Düzen” söylemiyle sahneye koyduğu taban mobilizasyonu, taşranın entelektüel ve siyasal direniş kaslarını en üst seviyeye çıkardı.

​Ak parti: Çevreden Merkeze, Merkezden İktidara

​İşte AK Parti, tam da DP’nin temelini attığı, MHP’nin stratejik şuurunu aşıladığı, AP-DYP hattının kurumsallaştırdığı, ANAP’ın yenilikçi vizyonuyla dünyaya açtığı ve MNP-MSP-Refah çizgisinin muhafazakâr kimliğiyle bilediği o devasa nehir yataklarının birleştiği delta oldu.

AK Parti, Millî Görüş’ün o köklü teşkilatçı hafızasını ve kimlik disiplinini tevarüs etti; ancak bunu merkez sağın rasyonel, pragmatik, kapsayıcı ve kalkınmacı diliyle harmanlayarak iktidara yürüdü.

​ANAP döneminde dünyaya açılmayı öğrenen Anadolu Kaplanları, AK Parti’nin sağladığı siyasal istikrar ve proaktif dış politika vizyonuyla adeta kabına sığmaz hale geldi. Artık küresel pazarlarda şantiye kuran, fabrika açan, devasa lojistik ve ticari ağları yöneten çok uluslu güçlere dönüştüler. Aynı büyüme dalgası eğitimli insan kaynağında da yaşandı. ANAP dönemiyle başlayan eğitim seferberliği, AK Parti döneminde kitleselleşerek kurumsallaştı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinde tecrübe kazanan, küresel finans merkezlerinde, uluslararası hukuk arenalarında bizzat pişen binlerce Anadolu evladı sisteme dahil oldu.

Sahnede artık özgüvenini kazanmış, ekonomik gücü elinde tutan ve eski seçkinlerin yaftalamalarına pabuç bırakmayacak entelektüel bir Anadolu sosyolojisi vardı.

​AK Parti’nin yaptığı; bu devasa sermaye gücünü, küreselleşen Anadolu Kaplanları’nı ve dünyayı tanıyan o muazzam eğitilmiş insan kaynağını devletin tam merkezine, yani iktidarın bizatihi kalbine taşımak oldu. MNP’den Refah’a uzanan o muhafazakâr adanmışlık, MHP’den süzülen o kurucu milliyetçi devlet refleksi, DP’den ANAP’a uzanan devletle barışma ve yenilikçilik rasyonalitesiyle birleşti.

Cumhuriyet tarihi boyunca çeperde tutulanlar, artık merkeze ortak olmakla yetinmediler; devlet aygıtının kurucu ve yönetici iradesi haline geldiler. Çankaya’dan Külliye’ye, yargıdan diplomasiye kadar her alanda taşranın evlatları dümene geçti. Yani, Türkiye’nin son 70 yıllık dönüşüm serüveninde Demokrat Parti taşrayı vatandaş, ANAP girişimci, AK Parti ise iktidar kılmıştır.