Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu: VAR’da hata yapan hakemler...

Süper Lig’de bu sezon başı start alan VAR uygulaması geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da dillerden düşmedi.

Özellikle Bülent Yıldırım’ın yönettiği ve VAR hakemliğini Fırat Aydınus’un yaptığı Galatasaray – Kasımpaşa karşılaşmasındaki iki VAR kararı tartışmaların odak noktası haline gelirken MHK Başkanı Yusuf Namağlu, VAR’ın gereğinden fazla tartışma konusu olduğunu belirterek, “Bunun nedeni bazı hakem arkadaşlarımızın uygulamadaki ufak tefek hataları ama en önemli faktörü bizlerin dışında kalan futbolun diğer öğelerinin VARprotokolünü bilmemelerinden kaynaklı yorumlarıdır” dedi.

ALMANYA’DAN DA İTALYA’DAN DA İYİ DURUMDAYIZ

Sporx.com’a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Namoğlu, Almanya ve İtalya’nın geçen sezon uygulamaya başladığı VAR sisteminde çok ciddi kaoslar yaşandığını hatırlatarak, “İnsanlarımız biraz sabırlı olmalı. İtalya geçen sezon çok ciddi kaoslar yaşadı ama sabretti yeni yeni toparladı. Almanya’yı hatırlayın VAR sistemi yaşanan sıkıntılardan dolayı belli bir süre durdu. Bugün geriye dönüp baktığımızda başlangıç itibariyle kıyasladığımızda biz Almanya’dan da İtalya’dan da bu konuda çok daha ilerdeyiz ve iyiyiz” dedi.

UYGULAMADA VE VAR’DA HATA YAPAN HAKEMLERİMİZ DE VAR

VAR ile ilgili eğitim konusunda Murat Ilgaz ile birlikte çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve her hafta her karşılaşmanın hakem – VAR diyaloglarının ses kayıtlarını tek tek dinleyerek ilgili hakem ve VAR operatörleriyle doğrular ve yanlışlarını yüzlerine söylediklerini belirten başkan Namoğlu, “Bu uyarı ve söylemlerimize rağmen yine uygulamada hata yapan hakem ve VAR hakemlerimiz var. Ofsayt için VAR’a gitmemesi gerekirken “Bir bakayım” diye giden var. Yine yoruma açık tartışılır penaltı pozisyonunda “Bir de şu açıdan bak” diye hakemi VAR’a gönderen hata yapan VAR’larımız var. Bunları biz defalarca uyardık. Hata yapan bir iki hakem arkadaşımız oldu bunlar dinlenecekler” ifadelerini kullandı.

BİR TEKNİK ADAM ÇIKTI, VAR’I İŞARET EDİYOR AMA…

VAR protolünün olmazsa olması “Bariz olan karar yanlışlarına müdahale” olduğunu hatırlatan Namoğlu, “VAR, sana göre bana göre pozisyonuna müdahele etmez. Bir başka deyişle pozisyon gri ise o artık hakem yorumuna kalmış bir şeydir. VAR’ın bakılacak ve bakılmayacak pozisyonlarla ilgili protokolü net. Örneğin ofsayt. Hakem ofsayt kararıyla ilgili VAR’a bakmaya gitmez. VAR’ın dediğine uyar. Yani gidip bakılmaz. Şimdi bu hatayı yapan hakem arkadaşımız oldu bu hafta. Elbette dinlenecek. Uygulamada ufak tefek hatalarımız olmuyor değil ama gidişat gayet iyi. Ama uygulanan da bu protokolünü bilmiyor. Bir teknik adam çıkıyor VAR’lık olmayan tamamen hakemin yorumuna bağlı pozisyon için VAR’ı işaret ediyor. Biz kulüplerimize giderek anlattık VAR protokolünü verdik ama buna rağmen yanlış söylemlerle camiaları toplumları yanlış yere sevkediyorlar” açıklamasını yaptı.

MEDEL’İN POZİSYONU

Namoğlu, çok tartışılan Medel’in sarı kartları konusunda bazı kişilerin VAR üzerinden eleştiri yaptığına dikkat çekerek, “Eğer bu arkadaşlar VAR protokülünü iyi bilseler bu sarı kartlarla VAR’ın bir ilgisi olmadığını bilirler. Bu tamamen hakemin yorumuna kalmış bir şey. VAR orada devreye girmez ama oraya VAR’ı sokanlan var, bunun için VAR gereksiz yere tartışılıyor” şeklinde konuştu.

ZAMAN ZAMAN ÇALIŞTIĞIMIZ YERLERDEN GOL YİYORUZ

Başkan Namoğlu, VAR eğitimi konusunda bir sıkıntıları olmadığını belirterek, “Hemen hemen her hafta VAR’la ilgili UEFA’dan bize mail yoluyla eğitici bilgi ve videolar geliyor biz de hakem arkadaşlarla bunu paylaşıyoruz. Yine Dünya Kupasında Collina’nın hakemlere verdiği VAR eğitim görüntü CD’sini de yine hakemlerimizle paylaştık Ama buna rağmen hata oluyor. Nasıl teknik adamlar zaman zaman maçlardan sonra ‘hafta içi buna çok çalışmıştık ama arkadaşlar buna rağmen aynı hataya düştü’ diyorya bizimki de o mesele. Zaman zaman çalıştığımız yerlerden gol yiyoruz. Mesele hakem ofsayt kararıyla ilgili VAR’a gidip görebilir miyim diyor, çünkü maçlardan sonra biz bunu dinliyoruz. O da git gör diyor. VAR değil hakem hata yapıyor. Ama bu da karşılıksız kalmıyor. Gereğini yapıp o arkadaşları dinlendiriyoruz. Örneğin Dünya Kupasında Neymar’la ilgili verilen sonra VAR’la değişen bir karar vardı. Hakem verdiği kararda ayakla müdahaleyi gösterince VAR formadan çekme olayını bildirdi. Yani hakemin görmediği fiile müdahale etti. O da gidip VAR’a baktı ve kararını değiştirdi. Örneğin forma çekme hadisesiyle ilgili hakem bir karar verirse az çekti çok çekti diye VAR uyarı yapıp hakemi VAR’a göndermez” dedi.

Namoğlu son olarak, “VAR’ı uygulayan hakem arkadaşlarımız kadar uyguladıkları da VAR protokülünü bilmeli. Tartışmanın önemli bir kısmı hakemlerin dışındaki futbolun diğer öğelerinin bunların içinde futbolcu ve teknik adamlar da var ne yazık ki VAR protokolünü bilmeden eleştiri yapmaları” açıklamasını yaptı.