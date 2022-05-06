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Ekonomi Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerinin 29 Nisan'da 17 milyar dolar olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 10:17:00 -
Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 29 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre sınırlı bir düşüş kaydederek 17,01 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler müdahalelerle önce geriledi, sonra toparlanma çizgisine girdi.

Reuters'in haberine göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ve maliyetli döviz müdahaleleri ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7,55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşması, ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB'ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlanmıştı.

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