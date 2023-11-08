  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya DAEŞ tepkisi!

Japon Havayolu uçağı tekrar uçuracak! Harekete geçti: JAL flaş kargo kararı aldılar! Daha hızlı gönderecekler

Gazze’deki katliamlar sonrası İsrail ürünlerini satan firmalar mercek altında: Köfteci Yusuf’a tepkiler çığ gibi

İsrail'i destekleyen Başbakan'a soğuk duş! Ziyaretini iptal ettiler

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çağrı: 'Son tren için' tahmini

Türkiye'den Rusya açıklaması: Kararı üzüntüyle karşılıyoruz!

EGM uyardı! Aman dikkat: 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına dikkat! Çok kritik uyarısı, dikkatli olun

Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e çağrı!

Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler
Ekonomi Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor
Ekonomi

Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-11-08 03:21:00 -
Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi.

TCMB'nin Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB, 10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi.

Mart 2023'te başlatılan uygulama, temmuzda 31 Aralık 2023'e ertelenmişti.

SRVTS'nin kapsamında güncellemeye gidildi

2018 yılında TCMB bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye'deki tek veri seti olan SRVTS'nin kapsamında güncellemeye gidildi.

SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon TL ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon TL ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylece SRVTS'de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.


Kaynak: AA

Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ekonomi

Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali
Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali

Ekonomi

Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kötü haberi Türkiye'ye duyurdu!

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı
İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiliz Merkez Bankası kararını dünyaya ilan etti: Dünya piyasasını ayağa kaldıracak gelişme, tahminin üzerinde...
İngiliz Merkez Bankası kararını dünyaya ilan etti: Dünya piyasasını ayağa kaldıracak gelişme, tahminin üzerinde...

Dünya

İngiliz Merkez Bankası kararını dünyaya ilan etti: Dünya piyasasını ayağa kaldıracak gelişme, tahminin üzerinde...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23