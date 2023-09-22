Merkez Bankası'nın kararını borsa böyle karşıladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Önceki ay 750 baz puan artış yapan kurul 21 Eylül toplantısında 500 baz puan artış yapmış oldu. Gecelik borçlanma faizi 23,50’den 28,50’ye yükselirken; gecelik faiz oranları da 26,50‘den 31,50’ye çıktı.

Borsa ne tepki verdi?

Açılış itibariyle negatif olan ve TCMB kararı öncesinde negatif seyreden Borsa İstanbul, 500 baz puan karar sonrasında alım tepkilerinin hız kazanması ile pozitif fiyatlama eğilimine girdi. 5 günlük basit ortalaması olan 7.811 seviyesi üzerinde tutunma gösteren Endeks 8.000 kritik seviyesinde kapandı. Karar Bankacılık Endeksi ve Sınai Endeksi tarafından da pozitif karşılık buldu. Hafta içinde kritik kararların alındığı Majör Bankaların toplantılarını geride kalırken Borsa İstanbul’da orta uzun vade için görünüm pozitif korunurken, yükselen trendin devamı için işlem hacminin artması, risk iştahının da artmasını beraberinde getirebilir.

Ons altında seyir böyle gelişti

AHL Analiz'e göre, Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %0,87 düşüş ile 1.930,55 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.946,95 Dolar, en düşük seviye ise 1.925,65 Dolar oldu. Dün sabah negatif fiyatlama ile güne başlayan Ons Altın Ekim Vade Kontrat günün genelinde negatif fiyatlama eğilimini sürdürdü. Çarşamba günü FED faiz artışı yerine pas geçmesine rağmen ‘şahin’ olarak nitelendirilebilecek açıklamalar yapan FED Başkanı Powell’ın etkisinde Dolar Endeksi 105 seviyesi üzerinde tutunurken Ons Altın grafiğinde indikatörler satışı destekleyecek nitelikte konumlanmış görünüyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.943 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.921 Dolar olarak grafikte yer alıyor.