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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü borsa yükseldi

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:26
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü borsa yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından döviz kurları düştü, borsa yükselişini hızlandırdı.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, TCMB'nin faizleri sabit bırakmasının ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yüzde 1 yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın üzerini gördü.

TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit bıraktı. Karar sonrası 5,3835'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 15.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5,3970 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,97 düşüşle 6,1430, sterlin/TL de yüzde 1,02 azalarak 6,9350'den işlem görüyor.

TCMB kararı öncesinde 93.500 seviyelerinde bulunan BIST 100 endeksi, yükselişini hızlandırarak 94.076,65 puanla 5 Aralık 2018'den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

BIST 100 endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 93.900 seviyesinde bulunuyor. Endeksin lokomotifi görevini gören banka pay piyasalarının yükselişi ise yüzde 4'ü aştı.

Şu dakikalarda büyük banka pay piyasaları arasında en çok kazandıran yüzde 6,07 ile İş Bankası (C) ve yüzde 5,64 ile Akbank olurken, bankacılık sektör endeksinin yükselişi yüzde 4,3’e ulaştı.

TCMB kararının ardından 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,22'ye çıkarken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 16,11'e geriledi.

Analistler, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve finansal istikrar açısından sıkı duruşunu koruduğunu, bunun da uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ve döviz kurlarındaki düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi. Bu gelişmelerin banka pay piyasalarını pozitif etkilediğine değinen analistler, BIST 100 endeksinde 93.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 95.000-95.500 direnç bölgesi olacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:26
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