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Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Kritik ankette çarpıcı sonuç
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Kritik ankette çarpıcı sonuç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 16:20:00 -
Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Kritik ankette çarpıcı sonuç

AA Finans'ın 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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