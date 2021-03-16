Merkez Bankası’nın 2020 dönem kârı 34.5 milyar lira

Kurumun 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TCMB, geçen yıl 34 milyar 497.9 milyon lira dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2019’da 44 milyar 732.8 milyon liraydı. TCMB’nin 2020’de aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995.3 milyon liraya, altın mevcudu 319 milyar 703 milyon liraya ulaştı. İhtiyat akçesi tutarı ise 5 milyar 910 milyon liraya dayandı.

Rezervler 91.7 milyar dolar

TCMB’nin toplam rezervleri 5 Mart haftası itibarıyla 91.7 milyar dolar oldu. Brüt döviz rezervleri bu dönemde 53.3 milyar dolar, altın rezervleri 38.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 5 Mart haftasında net döviz rezervleri 11.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bir önceki haftada net döviz rezervleri 13,9 milyar dolardı.