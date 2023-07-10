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Ekonomi Merkez Bankası’ndan yeni hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan yeni hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:30:00 -
Merkez Bankası’ndan yeni hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Merkez Bankası hamlelerine devam ederken, bu sabah yatırımcıyı uzun vadeli TL mevduata teşvik için yeni bir adım geldi. Menkul kıymet tesisinde 3 aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişler 1,5 kat olarak hesaplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB), yatırımcıyı uzun vadeli TL mevduata teşvik için yeni bir adım geldi. Buna göre, menkul kıymet tesisinde 3 aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişler 1,5 kat olarak hesaplanacak.

Merkez Bankası, hafta sonu zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gitmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranının yüzde 60’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave zorunlu karşılık uygulamasında oran yüzde 57’ye çekilmişti.

 

 
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