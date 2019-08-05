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Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Merkez'in kararıyla birlikte piyasadan 2,1 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

Merkez Bankası yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırırken, dolar için zorunlu karşılık faizini 100 baz puan indirerek 1 puana çekti.

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Merkez Bankası, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi. Bununla birlikte dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 1'e çekti.

Böylece piyasadan yaklaşık olarak 2.1 milyar doların çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda bankamız nezdinde abd doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar abd doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
  1. Merkez Bankası
  2. dolar

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