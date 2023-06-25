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Ekonomi Merkez Bankası'ndan Türkiye kararı: ilk sadeleştirme adımı! Kulislerde bu konuşuluyor
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Türkiye kararı: ilk sadeleştirme adımı! Kulislerde bu konuşuluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-25 11:12:00 - 2023-06-25 11:30:21
Merkez Bankası'ndan Türkiye kararı: ilk sadeleştirme adımı! Kulislerde bu konuşuluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adımı attı. TCMB, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu. TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildi. Öztürk, Meclis toplantısında Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, TOBB Genel Kurulu, asgari ücret, finansal ulaşımdaki sıkıntılar, Merkez Bankası'nın adımına ilişkin konuştu...

Konya Ticaret Odası'nın Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Meclis üyelerine kampüs alanı gezdirildikten sonra Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç üniversitenin tanıtımını yaptı. Daha sonra Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı'na geçildi. Meclis Başkanı Vekili Ali Çınar başkanlığında gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk, Meclis toplantısında Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, TOBB Genel Kurulu, asgari ücret, finansal ulaşımdaki sıkıntılar, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı ve oda faalietlerine ilişkin bir sunum yaptı.

28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçmlerinde sonra seçim sürecinin tamamlandığını belirten Öztürk; “Seçimin ardından ekonomi gündemini ilk sıraya alarak, ülkemizi kalkınma hedeflerine ulaştıracak reformlara odaklanmamız gerekiyor. Ekonomik istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi öncelikli beklentimizdir.” dedi.

“TOBB 79. Genel Kurulu ve Ekonomi Şurası”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 79. Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildiğini Yönetim kuruluna girmelerinin Anadolu odalarının temsili açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Öztürk şunları söyledi; “Birliğimizin 79. Genel Kurulu’nu 31 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın katılımları ile gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yaşanan ekonomik sıkıntıları ve problemleri ilk elden aktarma imkanı bulduk. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ekonomi şurası talep ettik. İnşallah bu Şura yapıldığında ülkemizin ekonomisine ilişkin bir yol haritası çizilmesine, uygulanacak ekonomi politikalarının sağlıklı işlemesine ve reel sektörün sorunlarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”
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