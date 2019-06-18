Merkez Bankası’ndan TL likidite adımı TCMB, piyasa yapıcı bankalara likidite imkânı kullandırılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre likidite imkânına uygulanacak faiz oranı Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Analistler, bankacılık sektöründe önde gelen 12 bankanın piyasa yapıcı olduğunu ve faiz oranının oluşmasında önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Bu bankaların Merkez Bankası, Hazine ile iş dünyası arasında köprü görevi gördüğünü ve toplumsal sorumluluk üstlendiğini kaydediyorlar.

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