0553 313 94 23

Merkez Bankasından swap hamlesi

Merkez Bankası vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti

28 Mart 2019 Perşembe 10:39
Merkez Bankasından swap hamlesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırıldığını bildirdi.

Merkez Bankası 25 Mart Pazartesi günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:39
  1. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası
  2. Merkez Bankası
  3. Swap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
    1. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    2. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    3. Cinsel hayatta PRP dönemi
    4. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    5. FETÖ'cü Ferhat Sarıkaya'ya istenen..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    7. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    8. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    9. Merkez Bankasından swap hamlesi
    10. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    11. (özel) İkinci el araç alırken..
    12. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    13. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    14. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    15. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    16. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    17. Filede derbi heyecanı
    18. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    19. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    20. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    21. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    22. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    23. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    24. Sivrice hem futbolun, hem maceranın..
    25. Küçükçekmece’nin dahileri..
    26. Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”
    27. (Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek..
    28. Maduro’nun eski Ekvador Devlet..
    29. Devin Booker tarihe geçti
    30. Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...