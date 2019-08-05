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Merkez Bankası'ndan swap adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde değişikliğe gitti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
Merkez Bankası'ndan swap adımı

Merkez Bankası swap ihalelerine yönelik adım attı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri 1 haftalık olarak düzenlenmeyecek. Bundan sonra Merkez Bankası 1, 3, 6 aylık vadelerde swap işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Ayrıca Merkez Bankası ihtiyaç duyulan günlerce açılacak olan swap ihalelerine ilişkin ayrıntıları aynı günde saat 10.00'da duyuracak.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir.

Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:27
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  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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