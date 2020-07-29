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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan piyasaya dev doping

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle 5 Ağustos vadeli düzenlenen repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar TL verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:53:00 - 2020-07-29 12:54:39
Merkez Bankası'ndan piyasaya dev doping

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

133 milyar 310 milyon liralık dev teklif

İhaleye 133 milyar 310 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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