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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerine ilişkin açıklama:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" -"Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:29:00 -
Merkez Bankası'ndan piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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