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Ekonomi Merkez Bankası'ndan önemli toplantı! Kritik gün
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli toplantı! Kritik gün

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Merkez Bankası dün 7 yıl aradan sonra dövize doğrudan müdahalede bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:26:00 -
Merkez Bankası'ndan önemli toplantı! Kritik gün

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla bir toplantı yapacak. Spekülatif döviz kuruna da müdahalede bulunan Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Döviz kurlarına karşı bir açıklama daha geldi

Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklamada da "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2014'te yapılmıştı

TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014'te yapmıştı. O dönemde 3.15 milyar dolarlık satış olmuştu. Dünkü müdahalenin 500 milyon doların altında olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası bugün yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla 16:00'da toplantı yapılacak.

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