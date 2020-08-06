  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması

Merkez Bankası, döviz ve altın fiyatlarındaki yükselişin ardından bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:15:00 - 2020-08-06 17:46:15
Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması

Piyasalardaki gelişmelerden sonra Merkez Bankası’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir” denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek eldeki bütün araçların aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı