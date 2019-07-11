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Merkez Bankası'ndan kritik açıklama

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
Merkez Bankası'ndan kritik açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 580 milyon dolar artışla 74 milyar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 73 milyar 544 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 124 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 851 milyon dolar artarak 96 milyar 397 milyon dolardan 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
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