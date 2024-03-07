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Ekonomi Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma kararı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 00:40:00 -
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu güçlendirmek amacıyla ilave sıkılaşma adımları kapsamında yeni bir karar aldı.

Yapılan düzenleme gereğince, TCMB tarafından belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Bu adım, kredi büyümesini kontrol altında tutarak ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik bir tedbirdir.

TCMB'nin duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği de belirtildi. Bu kapsamda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi uygulamasının yanı sıra, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülmekte.

Duyuruda ayrıca, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında bazı değişikliklere de yer verildi. Buna göre, ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 3'ten yüzde 2'ye, taşıt kredileri için ise yüzde 2 sınırı korunacak şekilde revize edildi.

Bu kararlar, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve finansal istikrarı sağlama çabaları kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
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Kaynak: AA

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