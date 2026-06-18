Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Beştepe'deki görüşmeyi TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kurtulmuş, kısa süre önce DEM Parti İmrali heyetiyle Meclis'te bir araya gelmişti.
Bu görüşmede DEM heyeti, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti.
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