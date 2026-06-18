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Gündem Fatma öğretmenin katiline verilen ceza belli oldu
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Fatma öğretmenin katiline verilen ceza belli oldu

Yeniakit Publisher
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Fatma öğretmenin katiline verilen ceza belli oldu

İstanbul Çekmeköy'deki meslek lisesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldürüp 6 kişiyi yaralayan Furkan Samet Bakalım adlı eski öğrenci, bugün çıkarıldığı karar duruşmasında 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 1 öğretmen ile 1 öğrenciyi de yaralayan sanık Furkan Samet Bakalım'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık, toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Mart tarihinde saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet Bakalım (17), öğrenci arkadaşı S.K. (15) ve öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A.'yı bıçakladı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralı öğretmen ve öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları ve Çelik'in ailesi hazır bulundu. Sanık Furkan Samet Bakalım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

CİNAYETTEN 24 YIL

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Mahkeme, sanık Furkan Samet Bakalım'ın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

 

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