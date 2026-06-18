  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin kazanıyor, İsrail pusuda, ABD telaşlı, Avrupa şaşkın! Bakan Gürlek duyurdu: Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı Tozcu avukatlar salıverildi: Evlerinde uyuşturucu madde bulunmuştu 330 kişi paketlendi! Siber farelere ağır darbe Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş! Bakan Hakan Fidan açıkladı: Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti Peygambere hakaret eden Leman'a tahliye, Leman'ı protesto edenler cezaevine! Büyük kamu zararı var! Ege Üniversitesi soruşturmasında el koyma kararı Trump buna ne diyecek? İran’dan Hürmüz için 'Asla' mesajı Hasan İmamoğlu'ndan şok itiraf! 'Oğlum cahillik yaptı!' Baba İmamoğlu Erdoğan ile görüşme talep etti!
Gündem Evi icra yoluyla satışa çıkarılan işadamı bankayı basıp ateş açtı
Gündem

Evi icra yoluyla satışa çıkarılan işadamı bankayı basıp ateş açtı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Evi icra yoluyla satışa çıkarılan işadamı bankayı basıp ateş açtı

Zonguldak’ta evini icra yoluyla satışa çıkaran bankanın şubesini basan işadamı tabancayla yere ateş açtı. Büyük paniğe neden olay sonrası bankaya gelen polis, işadamını gözaltına aldı.

Zonguldak'taki Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine gelen işadamı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere ateş etti.

Silah sesinin ardından bankada büyük panik yaşanırken personel ile müşteriler kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23