Evi icra yoluyla satışa çıkarılan işadamı bankayı basıp ateş açtı
Zonguldak’ta evini icra yoluyla satışa çıkaran bankanın şubesini basan işadamı tabancayla yere ateş açtı. Büyük paniğe neden olay sonrası bankaya gelen polis, işadamını gözaltına aldı.
Zonguldak'taki Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine gelen işadamı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere ateş etti.
Silah sesinin ardından bankada büyük panik yaşanırken personel ile müşteriler kendini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis suç aleti tabancayla şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yaptı.